Actualidade

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) estima em 154 milhões de euros os custos para a manutenção do equilíbrio contratual (CMEC) a pagar à EDP até 2027, mas propõe ao Governo medidas para anular este valor ou torná-lo negativo.

Como solicitado na lei do Orçamento do Estado para 2017 (OE2017), o regulador fez as contas sobre o apoio à produção de 16 centrais hídricas da EDP - o contrato da Central Termoelétrica de Sines termina no fim deste ano - e chegou a um montante de 15,4 milhões de euros por ano a pagar ao produtor (EDP) durante os próximos dez anos, a que acresce uma parcela fixa anual de 67,5 milhões de euros.

Assim, em média, os CMEC totalizam cerca de 83 milhões de euros anuais, entre 01 de julho de 2017 e 31 de dezembro de 2027, que compara com 250 milhões de euros pagos anualmente pelos consumidores nos últimos dez anos.