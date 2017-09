Actualidade

O Conselho dos Direitos Humanos da ONU decidiu hoje enviar para o Iémen especialistas internacionais para investigarem as alegações de crimes de guerra cometidos no país.

Uma resolução nesse sentido, apresentada pelos países árabes e apoiada pelos países ocidentais, foi adotada por unanimidade após intensas negociações nos corredores da ONU.

O texto pede ao Alto-Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad Al-Hussein, para criar, com a "duração de pelo menos um ano", "um grupo de especialistas internacionais e regionais" que deverá "proceder a uma análise exaustiva de todas as presumíveis violações dos direitos humanos e abusos cometidos por todas as partes no conflito desde setembro de 2014".