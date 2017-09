Actualidade

O euro subiu hoje face ao dólar, depois de uma descida acentuada registada esta semana, na sequência das eleições na Alemanha, primeira economia da zona euro.

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1823 dólares, quando na quinta-feira quase à mesma hora seguia a 1,1799 dólares.

O euro registou uma desvalorização acentuada no início da semana, após as legislativas alemãs, ganhas pelo partido conservador da atual chanceler, Angela Merkel, sem maioria absoluta e com a extrema-direita a alcançar uma forte subida.