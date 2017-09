Actualidade

Os 950 soldados do exército que na última semana patrulharam a Rocinha, maior favela do Rio de Janeiro, deixaram hoje o local, porque a situação foi "estabilizada", informou o ministro da Defesa do Brasil.

"Quando os serviços de segurança pediram apoio do exército na sexta-feira, estávamos numa situação de guerra, o que já não é o caso", disse o ministro da Defesa, Raul Jungmann, num seminário sobre segurança pública em Copacabana.

Dezenas de veículos militares começaram ao início da manhã de hoje a sair da favela da Rocinha.