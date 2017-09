Catalunha

Catalães apoiantes do referendo de autodeterminação proibido que os dirigentes separatistas querem realizar no domingo começaram hoje à tarde a ocupar escolas que funcionarão como assembleias de voto, para garantir que a consulta popular acontecerá.

A agência noticiosa francesa AFP constatou a ocupação de pelo menos duas escolas no centro de Barcelona, enquanto uma "plataforma das escolas abertas para o referendo" publicava na rede social Twitter imagens de várias ocupações.

"Eu vou ficar a dormir aqui, em princípio com o meu filho mais velho, que é cá aluno", disse Gisela Losa, mãe de três crianças, numa escola primária do bairro de Gracia, no centro da capital da Catalunha.