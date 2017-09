Autárquicas

O Presidente da República afirmou hoje à agência Lusa que foi à missa no Chiado, em Lisboa, onde se cruzou com apoiantes de várias caravanas eleitorais e, mais tarde, com a candidata do PSD Teresa Leal Coelho.

Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que, nas imediações da Igreja do Loreto, no Chiado, encontrou pessoas das campanhas do PS, da CDU e do CDS-PP e que já seguia no carro, na Rua Dom Pedro V, quando Teresa Leal Coelho o avistou e atravessou a rua para o cumprimentar.

Hoje, último dia de campanha para as eleições autárquicas de domingo, concentraram-se na zona do Chiado, em Lisboa, entre o início e o final da tarde, as candidaturas locais e dirigentes nacionais do PS, da CDU e do CDS-PP.