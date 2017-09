Autárquicas

Dezenas de professores aguardam hoje à noite, no Porto, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, entoando a palavra "justiça" e exigindo que o Ministério da Educação entre em diálogo com as estruturas sindicais ligadas ao setor.

Com velas na mão, os professores estão concentrados do outro lado da rua que dá acesso ao pavilhão onde esta noite António Costa fecha os 11 dias de campanha oficial para as eleições autárquicas de domingo.

"Lufada de ar fresco? Nos últimos oito anos gastava 150 euros para trabalhar. Agora gasto 600. Não, obrigada!" é uma das inscrições nos cartazes, que se somam aos gritos de ordem "concurso ilegal" e "justiça".