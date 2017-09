Actualidade

O Ministério Público vai interpor recurso ao acórdão do Tribunal de Coimbra que hoje absolveu, em repetição do julgamento, a inspetora da Polícia Judiciária Ana Saltão, acusada de ter matado, em 2012, a avó do marido.

Ana Saltão era suspeita de ser a autora de mais de dez disparos que mataram Filomena Alves, de 80 anos, numa residência em Coimbra, na tarde de 21 de novembro de 2012, tendo sido acusada pelo Ministério Público de um crime de homicídio qualificado e outro de peculato (pelo furto da arma de um colega da PJ do Porto).

O presidente do coletivo do Tribunal de Coimbra, Miguel Veiga, sublinhou que a decisão de absolvição pelo princípio 'in dubio pro reo' foi unânime, quer por parte do coletivo, quer por parte do tribunal de júri criado para este julgamento.