A EDP rejeitou hoje a estimativa do regulador para os custos para a manutenção do equilíbrio contratual (CMEC) de 154 milhões de euros até 2027, considerando que as variações propostas violam grosseiramente a lei, e promete tomar medidas.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no dia em que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) divulgou a proposta que fará ao Governo, a EDP esclarece que o grupo de trabalho técnico EDP/REN apurou um valor de ajustamento final de 256 milhões de euros, para o mesmo período, de 01 de julho de 2017 até 31 de dezembro de 2027.

"A EDP não vislumbra as razões para a discrepância dos valores apresentados e irá analisar o relatório produzido pela ERSE logo que o mesmo lhe seja disponibilizado. Em função dessa análise, tomará as decisões e medidas que vier a considerar adequadas", adianta a elétrica liderada por António Mexia.