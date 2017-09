Actualidade

O presidente do Conselho de Administração da NAV Portugal, Albano Coutinho, apresentou hoje a sua demissão do cargo, que foi aceite pelo ministro, disse à Lusa fonte do Ministério do Planeamento e Infraestruturas.

"A demissão foi apresentada hoje e o ministro já aceitou", disse à agência Lusa fonte do Ministério do Planeamento e Infraestruturas, não adiantando os motivos que estiveram na origem do pedido de demissão.

O tenente-coronel Albano Manuel Carvalho Coutinho assumiu a presidência da NAV em 01 de julho de 2016.