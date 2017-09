Actualidade

O Tondela, que acabou reduzido a nove jogadores, empatou hoje a um golo em casa do Desportivo de Chaves, no encontro de abertura da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O brasileiro William adiantou os flavienses no marcador aos 14 minutos, mas, aos 30, Hélder Tavares empatou para a equipa do distrito de Viseu, que viu Junior Pius (22), com recurso ao vídeoárbitro, e Joãozinho (56) serem expulsos.

Com este resultado, o Desportivo de Chaves, que vinha de dois triunfos consecutivos, subiu provisoriamente ao nono lugar, com oito pontos, mais dois do que o Tondela, que está em 13.º e não vence há quatro encontros.