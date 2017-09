Autárquicas

A candidata do PSD à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, Teresa Leal Coelho, afirmou hoje que o encontro desta tarde com o Presidente da República foi "casual" e que foram trocadas "palavras amigas" e não de apoio.

"Foi um encontro casual. Eu estava a terminar uma arruada no Príncipe Real, o Presidente da República passou, eu fui cumprimentá-lo. É sempre bom cumprimentá-lo, trocámos palavras amigas e não tem mais história do que isto", disse Teresa Leal Coelho aos jornalistas, num convívio da sua candidatura no Cais do Sodré, na capital.

A candidata social-democrata afirmou que se dirigiu a Marcelo Rebelo de Sousa, que "estava parado no trânsito".