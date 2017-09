Actualidade

O presidente da Frelimo, Filipe Nyusi, foi reeleito sexta-feira no cargo, com 99,72% de votos de um total de 2.115 delegados presentes no quarto dia do XI Congresso do partido no poder em Moçambique, que decorre desde terça-feira.

Com a sua recondução na direção da Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique), Filipe Nyusi, atual Presidente da República, será candidato do partido no poder às eleições presidenciais de 2019, depois de ter concorrido e ganhado as presidenciais de 2014.

Do total dos 2.115 votos contabilizados, cinco foram votos em branco e um foi considerado nulo, tendo faltado à sessão de hoje 149 dos 2.264 delegados ao congresso.