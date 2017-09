Actualidade

A União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) anunciou na sexta-feira que vai processar a administração de Donald Trump pela última versão do seu decreto anti-imigração apresentado no domingo.

Em conjunto com outras organizações de defesa das liberdades e dos refugiados, a ACLU apresentou a nova ação judicial no tribunal federal do Estado de Maryland.

As organizações consideram que o presidente Donald Trump continua a discriminar os muçulmanos na terceira versão do seu polémico decreto, violando a lei federal e a Constituição.