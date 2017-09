Actualidade

O Presidente dos EUA prometeu não poupar esforços para ajudar Porto Rico a recuperar dos efeitos do furacão Maria, mas a 'mayor' da capital acusou o governo norte-americano de estar "a matar" os ilhéus com a sua ineficiência.

A chefe da autarquia de San Juan, Carmen Yulin Cruz, implorou a Donald Trump que "garantisse que alguém está a dirigir, com a tarefa de salvar vidas", enquanto o Presidente já garantiu que os dirigentes do governo porto riquenho e o pessoal dos serviços de emergência estão a trabalhar no limite, contra dificuldades assustadoras, com "resultados incríveis".

Na sexta-feira, a secretária da Segurança Interna, Elaine Duke, visitou a ilha, vendo os estragos, durante uma viagem de helicóptero, e ofereceu encorajamentos a cerca de 10 mil trabalhadores dos serviços de emergência, que garantiu estarem no terreno colocados pelo governo de Trump.