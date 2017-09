México/Sismo

A organização não-governamental 'Artigo 19', com sede em Londres, que defende a liberdade de expressão e o direito à informação, acusou o Governo mexicano de ocultamento e censura, no seu relatório sobre o sismo de 19 de setembro.

A 'Artigo 19' concluiu que o Estado "implementa habitualmente uma política de ocultação e censura", e que no caso do sismo de magnitude 7,1 não foi proativo nem eficiente, de acordo com o relatório divulgado na sexta-feira.

A ONG considerou inadmissível que as autoridades mexicanas tenham utilizado os recursos destinados a comunicar as estratégias e ações das entidades governamentais para promover a imagem de altos funcionários e instituições.