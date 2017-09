Actualidade

A última edição da Bienal Experimentadesign (EXD'17) vai decorrer hoje, em Lisboa, com conferências, o lançamento de um livro, com a história das nove edições, a exposição "Drawing in Stone" e o espetáculo audiovisual "Inside".

O ciclo da Bienal EXD'17 termina com o título "Before & Beyond", em Belém, no Centro Cultural de Belém (CCB) e no Museu Nacional dos Coches, com o objetivo de "antecipar questões que vão tornar-se cruciais nos próximos anos", segundo a organização.

A programação inclui um conjunto de conferências, o lançamento do livro "experimentadesign 1999-2017", a exposição "Drawing in Stone" e o espetáculo audiovisual "Inside", com 'videomapping' e 'sound design'.