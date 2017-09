Actualidade

O Presidente chinês defendeu, na sexta-feira, o marxismo como ideologia ideal para manter "a alma" do Partido Comunista da China, a menos de três semanas do XIX Congresso da formação, em que são esperadas alterações na cúpula do regime.

"Se nos desviamos ou abandonamos o marxismo, o nosso partido perderia a sua alma e direção", disse Xi Jinping na noite de sexta-feira, durante um encontro entre os membros do Politburo do Comité Central do Partido Comunista da China (PCC), segundo a agência estatal chinesa Xinhua.

"Sobre a defesa do papel orientador do marxismo, devemos manter uma resolução inquebrável, não vacilar nunca, em nenhum momento nem em nenhuma circunstância"