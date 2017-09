Actualidade

Quando, no domingo, o recém-criado Coro Infantil Casa da Música subir ao palco da principal sala da instituição que lhe dá nome, vai ser a estreia de um "diamante em bruto", com o "War Requiem", de Benjamin Britten.

A classificação é da maestrina titular do conjunto, Raquel Couto, que salienta que o grupo tem "muito boas vozes, mas [são] vozes que nunca trabalharam a um nível técnico tão elevado como agora" e que vão estar no palco da sala Suggia da Casa da Música, no Porto, com o Coro Nacional de Espanha, o Coro Lira e a Orquestra Sinfónica do Porto.

"Há um momento muito engraçado, há uma semana, em que uma criança, num ensaio, vem ter comigo e pergunta: 'Olha, Raquel, a minha mãe pergunta se somos os primeiros a atuar ou se é depois da orquestra.' Depois de já termos explicado muitas vezes que é ao longo da obra que vamos atuando. Acho que agora vão começar a perceber como é essa dinâmica toda de um novo mundo musical a que eles não tinham acesso", contou a maestrina à Lusa.