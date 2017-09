Actualidade

"Play House", de Martin Crimp, tem estreia nacional marcada para o dia 05 de outubro, nas Caldas da Rainha, na Sala Estúdio do Teatro da Rainha, que produz uma peça do dramaturgo britânico, pela terceira vez.

A caixa preta que encerra a Sala Estúdio do Teatro da Rainha transforma-se, de 05 e 28 de outubro, no cenário onde, em 13 cenas, se desenrolam as brincadeiras de um jovem casal que acaba de se instalar.

No "laboratório de intimidade em experimentação", como lhe chama o encenador, Fernando Mora Ramos, o casal começa a declarar amores recíprocos e a levar na brincadeira a vida a dois. Mas "ser dois" é complicado, e o imaturo casal depressa acusa o desgaste de compartilhar a vida no espaço de uma "Play House", onde cada vez se brinca menos e discute mais.