O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, assumiu hoje que é difícil aponta num favorito à vitória na visita ao Sporting, no domingo, no clássico da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Na antevisão ao desafio, o técnico dos 'dragões' admitiu que quem joga em casa tem sempre uma pequena vantagem, mas espera que o ambiente que vai encontrar no terreno dos 'leões' sirva de alento para os seus jogadores.

"Em todos os clássicos, e em grandes jogos como este, é difícil atribuir o favoritismo a qualquer uma das equipas. Claro que quem joga em casa tem, teoricamente, um pouco mais de percentagem, porque tem os seus adeptos", afirmou Sérgio Conceição.