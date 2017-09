Actualidade

O treinador do Marítimo, Daniel Ramos, disse hoje desconfiar do momento negativo do Benfica, assegurando que vai apresentar uma equipa competitiva no domingo na receção aos 'encarnados', em jogo da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os 'verde rubros' não perdem em casa para o campeonato há mais de um ano, por isso, o técnico quer um Marítimo fiel à sua imagem nas partidas disputadas no Funchal.

"[Pretendemos] O Marítimo habitual em casa. Eu reforço em casa porque temos vindo a ser uma equipa competitiva, muito objetiva e determinada, muito forte na atitude, no comportamento e na forma de estar. Essa solidez a que a equipa tem habituado e pela grande forma determinada que coloca em jogo, é essa a ideia que temos para o jogo", afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão do encontro entre equipas separadas por um ponto.