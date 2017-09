Actualidade

Daniel Bacelar, o primeiro português a gravar um tema rock em língua portuguesa ("Fui Louco por Ti), morreu na sexta-feira, aos 74 anos, vítima de doença do foro oncológico, segundo informações hoje divulgadas por familiares e amigos.

O corpo de Daniel Bacelar, considerado o grande pioneiro do rock em Portugal, vai estar na Basílica da Estrela, a partir das 17:00 de hoje, estando a cremação prevista para as 16:00 de domingo, no Cemitério do Alto de São João.

Daniel Bacelar participou no documentário de Eduardo Morais "Meio Metro de Pedra", a primeira produção independente sobre a contracultura do rock'n'roll português desde o final da década de 1950, produzido em 2011, e uma das suas últimas aparições públicas foi na apresentação do livro do jornalista Luís Pinheiro de Almeida "Biografia do ié-ié", apresentado em 2014, em Lisboa.