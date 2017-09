Catalunha

Milhares de pessoas concentraram-se hoje em frente às câmaras municipais de várias cidades espanholas, incluindo de Barcelona, para se manifestarem contra a realização do referendo pela independência na Catalunha, agendado para domingo, e para reivindicar a "unidade de Espanha".

De acordo com a agência espanhola EFE, a maior manifestação ocorreu em frente à Câmara Municipal (Ayuntamiento) de Madrid, na praça de Cibeles.

Milhares de pessoas concentraram-se no local, entoando gritos de protesto como "A Espanha unida, jamais será vencida" ou "[Carles] Puigdement para a prisão", numa referência ao presidente do governo regional catalão, que tem insistido na realização do referendo pela independência.