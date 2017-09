Catalunha

O Governo português considerou hoje que a "questão catalã" - numa referência não explícita ao referendo independentista de domingo na Catalunha - deve ser "considerada no quadro do respeito pela Constituição e pelas leis espanholas", que consideram ilegal a consulta popular.

Numa nota enviada hoje às redações, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) refere que "Portugal e Espanha encontram-se unidos por laços profundos, assentes na História, na amizade entre os povos, na economia, na diplomacia e na pertença comum à União Europeia".

"Uma das bases desse relacionamento é o respeito integral pela soberania nacional. A questão catalã é do foro interno de Espanha, e o Governo português entende que seja considerada no quadro do respeito pela Constituição e pelas leis espanholas", sublinha o MNE, sem nunca referir, na nota à imprensa, a existência de um "referendo" ou "consulta popular" sobre independência na Catalunha.