Actualidade

Cerca de uma centena de pessoas assistiu hoje à inauguração de um dos mais altos 'stupas' do mundo ocidental, com 16 metros de altura, no retiro da comunidade Guhya Mantrika de budismo tibetano, em Santa Susana, junto a Alcácer do Sal.

Desde 2014 que este retiro transformou a típica paisagem alentejana, marcada pelos castanhos das terras e do verde das oliveiras, com tons vibrantes dos símbolos da religião budista, com as bandeirinhas que ladeiam o caminho até ao 'stupa'.

No topo do caminho, numa colina, surge então a nova torre branca (o 'stupa') que termina numa espécie de espiral dourada e alberga duas figuras de budas, uma das quais no templo do piso térreo, onde se vão somando o cheiro de incenso, as orações e as oferendas, como comida, lenços, dinheiro.