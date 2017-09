Catalunha

O deputado do PPM quer que o parlamento dos Açores aprove uma resolução a recomendar ao Governo liderado por António Costa que reconheça o direito à autodeterminação da Catalunha, de acordo com uma iniciativa legislativa hoje tornada pública.

"Neste contexto de violação flagrante, por parte do Estado espanhol, do direito à autodeterminação do povo catalão e da liberdade de expressão e de reunião na Catalunha, o Governo português não pode continuar a manter um silêncio cúmplice em relação ao esmagamento coercivo dos direitos políticos do povo catalão", refere o projeto de resolução, subscrito por Paulo Estêvão, o único parlamentar do PPM na Assembleia Legislativa Regional dos Açores.

No documento, Paulo Estêvão cita a Constituição nacional, segundo a qual Portugal reconhece "o direito dos povos à autodeterminação e independência e ao desenvolvimento, bem como o direito à insurreição contra todas as formas de opressão".