Actualidade

O Paços de Ferreira venceu hoje na receção ao Moreirense, por 3-2, em jogo da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subiu provisoriamente ao oitavo lugar.

Pedrinho, aos 29 minutos, e Welthon, aos 31, na conversão de uma grande penalidade, deram vantagem aos pacenses, Rafael Costa, aos 40, também de penálti, e Iago Santos, aos 64, empataram, até que Miguel Vieira, aos 74, selou o triunfo para os anfitriões.

Com esta vitória, o Paços de Ferreira subiu provisoriamente ao nono lugar da I Liga, com nove pontos, enquanto o Moreirense caiu para o 18.º e último lugar, com seis pontos.