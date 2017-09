México/Sismo

O número de vítimas mortais do terramoto do passado dia 19, no centro do México, subiu para 360, informou hoje o coordenador nacional de Proteção Civil, Luis Felipe Puente.

A maior parte dos mortos foi registada na Cidade do México, com 219, onde se verificou o colapso de 38 edifícios.

Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca e o Estado do México são as regiões do país onde se verificaram as restantes mortes.