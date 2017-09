Actualidade

O Boavista ascendeu hoje, provisoriamente, ao sétimo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Feirense por 1-0, mantendo-se invicto na 'era' Jorge Simão, em encontro da oitava jornada.

Um golo de Renato Santos, aos 38 minutos, valeu o terceiro triunfo na prova aos 'axadrezandos', que, depois a mudança de técnico, já tinha batido o Benfica (2-1) e empatado no reduto do Vitória de Setúbal (1-1).

Com este resultado, o Boavista passou a contar 10 pontos, enquanto o Feirense manteve-se com oito, caindo, para já, no 12.º posto.