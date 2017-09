Autárquicas

O Presidente da República apelou hoje à participação dos cidadãos nas autárquicas de domingo, invocando o seu amor à terra e afirmando que estas não são eleições sobre a escolha do Governo ou de um líder partidário.

"Como cidadão, confio no vosso espírito de cidadania. Como Presidente da República, confio no vosso amor à terra, seja ela natal ou adotiva, que o mesmo é dizer: confio no vosso amor a Portugal", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, numa comunicação a propósito das eleições autárquicas de domingo, divulgada hoje na televisão e na rádio.

Na habitual mensagem presidencial transmitida em véspera de atos eleitorais, o chefe de Estado salientou o caráter local destas eleições, e separou-as de outras escolhas políticas: "Não se trata de escolher um Presidente da República, um parlamento nacional, um Parlamento Europeu, um Governo, um líder partidário".