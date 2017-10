Coreia do Norte

Washington tem "sondado" Pyongyang sobre a abertura de eventuais negociações, mas o regime de Kim Jong-un não manifestou até agora "qualquer interesse" num diálogo, disse no sábado o secretário de Estado norte-americano.

"Nós colocámos questões. Temos linhas de comunicação com Pyongyang, não estamos no escuro completo", assegurou Rex Tillerson aos jornalistas, em Pequim, após um encontro com o Presidente chinês, Xi Jinping.

"Temos dois ou três canais abertos com Pyongyang (...) Podemos falar-lhes e eles podem falar connosco", assegurou Tillerson, apesar de os dois países não terem relações diplomáticas.