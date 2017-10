Actualidade

A queda de uma barreira durante um jogo de futebol em Amiens, no norte de França, causou 29 feridos, levando à abertura de uma investigação às condições do estádio.

Quando o jogador do Lille Fodé Ballo-Touré se dirigiu aos apoiantes, depois de ter marcado o primeiro golo da partida do campeonato de futebol, os fãs do Lille começaram a celebrar, correndo para a barreira que separava a bancada lateral do relvado. A barreira cedeu e dezenas de adeptos foram projetados para o chão, caindo uns em cima dos outros.

"Aconteceu de repente. Eu nem sabia quem tinha marcado. De repente caí", descreveu Georges Penel, de 21 anos, adepto do Lille, que ficou ferido numa perna e nas costas.