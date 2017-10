Catalunha

O presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, visitou na noite de sábado a escola Verd de Girona, onde estudam as suas filhas, para dar ânimo às pessoas que se concentraram no local para impedir o seu encerramento.

Centenas de pessoas passaram a segunda noite consecutiva em escolas, institutos e outros centros designados como colégios eleitorais para o referendo de hoje, suspenso pelo Tribunal Constitucional (TC), para impedir o seu encerramento pela polícia, ordenado para as 06:00 (05:00 em Lisboa).

Desde sexta-feira que jovens e famílias ocupam estas instalações para tentar evitar que a polícia impeça o referendo.