Actualidade

Após um século de luta armada, a Colômbia atingiu hoje uma nova etapa na direção da paz, com o primeiro cessar-fogo bilateral da história com o Exército de Libertação Nacional (ELN), a última guerrilha do país.

"A partir de agora, e como disse o nosso comandante Nicolás Rodríguez, o ELN cumprirá o cessar-fogo bilateral plenamente", escreveu a guerrilha numa das suas contas no Twitter. A trégua entrou em vigor à meia-noite (06:00 de hoje em Lisboa).

Esta suspensão das hostilidades é temporária: dura apenas até 09 de janeiro, podendo ser prolongada. A trégua foi acordada a 04 de setembro nas negociações de paz em Quito, no Equador, para pôr fim ao mais antigo conflito no continente.