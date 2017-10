Actualidade

O terceiro e último período de candidatura deste ano à medida Contrato-Emprego arranca hoje e termina a 31 de outubro, com uma dotação orçamental de 20 milhões de euros, segundo o IEFP.

De acordo com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a partir das 9:00 deste domingo e até às 18:00 do dia 31 de outubro, as empresas interessadas podem candidatar-se à medida, que consiste num apoio financeiro na contratação de desempregados inscritos no IEFP.

O terceiro período de candidatura tem uma dotação orçamental de 20 milhões de euros, tal como os dois anteriores.