Catalunha

Os catalães começaram a votar às 09:00 (08:00 de Lisboa) nos colégios eleitorais que conseguem manter-se abertos, apesar de recearem que a polícia possa aparecer a qualquer momento para as encerrar.

Na escola Rainha Violant, em Barcelona, o colégio abriu à hora prevista, tendo entrado em primeiro lugar idosos e pessoas com pouca mobilidade para votar no referendo sobre a independência da Catalunha.

As centenas de pessoas amontoadas fora da porta à espera do momento para votar cantaram primeiro o Hino da Catalunha e em seguida afastaram-se para deixar passar as pessoas de idade, enquanto gritavam "se não há avós, não há revolução".