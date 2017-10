Catalunha

A Polícia espanhola e a Guardia Civil colocaram agentes em assembleias de voto de Barcelona para impedir o referendo sobre a independência da Catalunha, suspenso pelo Tribunal Constitucional, originando momentos de tensão com as pessoas concentradas no exterior.

Os agentes da Polícia Nacional apareceram em pelo menos quatro pontos de votação de Barcelona, onde tentaram romper o cordão de pessoas concentradas frente às assembleias de voto para encerrá-las, como ordenou o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC).

Em alguns locais ocorreram cenas de tensão e algum uso de força entre os populares e a polícia, equipada com material antidistúrbios, ainda não utilizado, como armas de balas de borracha.