Catalunha

A polícia espanhola ocupou hoje o pavilhão desportivo da escola em Girona onde deveria votar o líder da 'Generalitat', Carles Puigdemont, fazendo cumprir a ordem judicial de impedir o referendo à independência da Catalunha.

A polícia nacional antimotim forçou a entrada no local usando escudos e equipamentos para quebrar as correntes que protegiam o local e levou as urnas de voto.

Esta ação policial foi semelhante à que está a ocorrer em vários locais de votação.