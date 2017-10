Actualidade

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou hoje o Grande Prémio da Malásia, 15.ª prova do Mundial de Fórmula 1, terminando à frente do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que consolidou a liderança do campeonato.

Um dia depois de celebrar o 20.º aniversário, Verstappen venceu pela segunda vez na Fórmula 1, ao concluir as 56 voltas com uma vantagem de 22,519 segundos sobre Hamilton e 21,465 sobre o australiano Daniel Ricciardo (Red Bull).

Nas contas do Mundial, Hamilton passou a somar 281 pontos, mais 34 do que o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que partiu do fundo da grelha, mas concluiu a prova em quatro.