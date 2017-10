Catalunha

O porta-voz do governo catalão, Jordi Turull, apelou hoje à demissão do delegado do Governo central na Catalunha, Enric Millo, acusando-o de ser o "responsável direto pela repressão e violência do Estado" em algumas assembleias de voto na Catalunha.

Em conferência de imprensa, Turull criticou a ação do Governo na resposta policial em algumas assembleias de voto no referendo, proibido pelas autoridades espanholas e suspenso pelo Tribunal Constitucional.

O conselheiro da 'Generalitat' afirmou que o governo regional "só pode solicitar a demissão imediata por ser diretamente responsável por uma violência e repressão do Estado", ações que "recordam o tempo de Franco".