Catalunha

O presidente do governo catalão criticou hoje o "uso injustificado, irracional e irresponsável da violência por parte do Estado espanhol", que o "envergonhará para sempre", mas "não deterá o desejo dos catalães de poder votar pacífica e democraticamente".

Estas foram as primeiras declarações de Carles Puigdemont no dia de hoje, ao chegar cerca das 11:00 (10:00 em Lisboa) à escola de Sant Julià de Ramis (Girona), local onde estava previsto que votasse, mas que foi ocupado por meia centena de agentes da Polícia Nacional e da Guardia Civil para impedi-lo de votar no referendo sobre a independência da Catalunha.

Puigdemont disse que "a imagem exterior do Estado espanhol continuou a piorar e hoje atingiu um nível de vergonha que o acompanhará para sempre".