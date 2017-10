Actualidade

O ex-árbitro internacional José Pratas, de Évora, morreu hoje, aos 59 anos, no Hospital do Espírito Santo, na cidade alentejana, vítima de doença prolongada, revelou o presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol do distrito.

"Esta madrugada, perdeu-se uma figura incontornável, ex-árbitro internacional e um ser humano excecional", lamentou à agência Lusa José Maria Santana, presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Évora.

Também contactado pela Lusa, Luís Godinho, presidente do Núcleo de Árbitros da Zona dos Mármores "Professor Jorge Pombo", explicou que José Pratas morreu "nas urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora, vítima de doença prolongada".