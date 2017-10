Actualidade

As exportações de frutas, legumes e flores subiram 23% no primeiro semestre, face a igual período do ano passado, para 724 milhões de euros, disse o presidente da associação Portugal Fresh, Gonçalo Santos Andrade, à Lusa.

"As exportações de frutas, legumes e flores cresceram 23% em valor no primeiro semestre", o que representa "boas perspetivas" para o final do ano, adiantou o responsável.

No ano passado, as exportações deste tipo de produtos atingiram os 1.310 milhões de euros, valor que compara com os 1.235 milhões de euros registados em 2015.