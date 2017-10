Autárquicas

O secretário geral do PCP, Jerónimo de Sousa, apelou hoje aos eleitores que se mobilizem para votar, sublinhando que as eleições autárquicas representam a "grande afirmação do poder local democrático".

"É o momento em que se escolhem candidatos para resolver todos os problemas de cada terra. Por isso, era importante que as pessoas viessem votar", afirmou esta manhã aos jornalistas o líder comunista, depois de exercer o direito de voto em Pirescoxe, Santa Iria da Azoia, concelho de Loures.

Numa curta declaração, Jerónimo de Sousa considerou que "a abstenção é um fenómeno que tem acontecido em praticamente todas as eleições", mas que acredita numa mobilização às urnas, mesmo em dia de futebol.