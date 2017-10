Catalunha

A presidente da câmara de Barcelona, Ada Colau, pediu hoje a demissão do primeiro-ministro de Espanha, Mariano Rajoy, por ter "ultrapassado todas as linhas vermelhas" com as cargas policiais na cidade, as quais devem "cessar imediatamente".

Colau, que votou no referendo sobre a independência da Catalunha na escola de La Sedeta, falou à imprensa enquanto esperava na fila para votar.

"Peço, como presidente da câmara, que cessem de imediato as atuações policiais que estão a decorrer nesta cidade no momento em que falo. Não é aceitável que se lance a polícia contra uma população mobilizada para defender o seu direito, indefesa e pacífica", disse.