Catalunha

O Las Palmas vai usar hoje uma pequena bandeira espanhola nos equipamentos no encontro frente ao FC Barcelona, da liga espanhola de futebol, assumindo uma posição clara no dia do referendo pela independência da Catalunha.

Em comunicado, o clube insular considera que, face à conjuntura política, este jogo "é algo mais do que uma data desportiva para cumprir calendário".

"A UD Las Palmas poderia ter-se limitado a ser uma testemunha muda nesta encruzilhada histórica ou tomar partido. Decidimo-nos pelo segundo", lê-se no comunicado.