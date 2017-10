Autárquicas

O Presidente da República votou hoje em Celorico de Basto, pouco antes das 13:00, onde apelou à ida à urnas "para travar a subida da abstenção".

"Pelo que eu percebi aqui, a abstenção está ao nível das últimas eleições autárquicas. Espero que diminua durante a tarde. Espero que se faça um esforço para travar a subida da abstenção. Nas últimas eleições locais houve uma subida, é uma tendência", afirmou aos jornalistas, depois de ter votado na freguesia de Molares, concelho de Celorico de Basto, onde tem raízes familiares.

O chefe do Estado recordou que as autárquicas são as eleições mais próximas da população e, por isso, afirmou fazer-lhe "impressão" a abstenção.