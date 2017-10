Autárquicas

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, mostrou-se hoje satisfeito que a afluência às urnas na região autónoma e realçou, por outro lado, que é necessário "desdramatizar" a abstenção.

"A afluência às urnas está muito elevada o que para nós é muito bom, as pessoas participarem neste ato eleitoral", disse o chefe do executivo madeirense, depois de exercer o direito de voto, numa secção na freguesia de São Martinho, uma das dez que constituem o concelho do Funchal.

Miguel Albuquerque chegou ao local cerca das 13 horas, numa altura em que a afluência às urnas era bastante grande, havendo filas de espera.