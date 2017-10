Catalunha

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) não tem intenção de adiar o encontro entre o FC Barcelona e o Las Palmas, disse fonte do organismo à agência de notícias EFE.

A RFEF vai seguir-se pelas informações dadas pelo árbitro Luis Munuera Montero, que está de acordo com a realização do encontro, tal como as forças de segurança.

Os dirigentes do FC Barcelona têm estado em contacto constante com as autoridades para saber se haveria condições para realizar o encontro, depois de vários incidentes terem marcado o referendo pela independência da Catalunha.